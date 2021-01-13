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Türkiye

Kar yağışının ardından Kapadokya beyaza büründü

Tarihi, kültürel, doğal güzellikleri ile Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da peribacalarıyla kaplı vadilerde, kar yağışı ile güzel görüntüler oluştu.

Behçet Alkan   | 13.01.2021
Kar yağışının ardından Kapadokya beyaza büründü Fotoğraf: Behçet Alkan/AA

Nevşehir

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki bölgede, yerli ve yabancı turistler, karla kaplanan alanlarda gezinti yaptı.

Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri de iş makineleriyle bölgedeki yollarda kar temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.

Yer yer sisin etkili olduğu bölgede sıcaklık hissedilir derece düştü.

Öte yandan, turistlerin bölgeyi kuşbakışı izlemelerine olanak sağlayan sıcak hava balon turlarının yağış ve rüzgarın etkili olması nedeniyle hafta sonuna kadar iptal edildiği öğrenildi.

Bölgedeki balon turları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün hava koşullarının uygun olması halinde verilen izinle gerçekleştirilebiliyor.

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