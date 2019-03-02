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Trabzon'da tanzim satış noktası açıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesince, sebze, meyve ve bakliyatın uygun fiyatla tüketiciye sunulması için tanzim satış uygulaması başlattı.

Tuğba Yardımcı  | 02.03.2019
Trabzon'da tanzim satış noktası açıldı

Trabzon

Trabzon Büyükşehir Belediyesince sebze, meyve ve bakliyatın tüketiciye sunulması için tanzim satış noktası açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, artan sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek için başlattığı tanzim satış noktası projesini Trabzon'da da hayata geçirdiklerini belirtti.

Fiyat spekülasyonları ile halka zarar verilmesine müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Gümrükçüoğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Meydanı'nın üst kısmında tanzim satış yeri oluşturduklarını aktardı.

Gümrükçüoğlu, her gün 10.00-18.00 saatleri arasında tanzim satış yerinde aralıksız satış yapılacağını, ilk etapta 7 çeşit sebze ve meyvenin halka uygun fiyattan sunulacağını kaydetti.

Tanzim satış noktasında patates ve kuru soğanın kilogramı 2, domates ve elma 3, salatalık 4, patlıcan 4,5, biber 6 liradan satışa sunuluyor.


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