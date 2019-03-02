Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.08
Dolar
5.33
BIST 100
104,103.30
Altın
1,313.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım konuşuyor
logo
Türkiye

Öğrencilerden Mehmetçik'e mendilli mektup

Tokat'ın Erbaa ilçesinde askerlere duydukları minneti anlatan mektup yazan lise öğrencileri içine, üzerinde "yaşasın askerler" yazan mendil de koydukları zarfları önümüzdeki günlerde Siirt'in Pervari ilçesine gönderecek.

Erol Yıldız  | 02.03.2019
Öğrencilerden Mehmetçik'e mendilli mektup

Tokat

Tokat'ın Erbaa ilçesinde lise öğrencileri, askerlere duydukları minneti anlattıkları mektup yazdı.

Erbaa Merkez Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri, babası Siirt'in Pervari ilçesinde görevli olan Yaren Taşdan'ın baba özlemini dile getirmek ve diğer Mehmetçiklere moral vermek amacıyla askerlere mektup yazıp zarfın içine de mendil koydu.

Okuldaki 60 öğrencinin katıldığı etkinlikte üzerinde "yaşasın askerler" yazan mendillerle mektubun bulunduğu zarflar, önümüzdeki günlerde Siirt'e gönderilecek.

Edebiyat öğretmeni Günay Uysal, AA muhabirine, öğrencilerinden Yaren Taşdan'ın babasının Pervari'de görev yapması dolayısıyla oradaki askerlere moral vermek istediklerini söyledi.

Türk askerlerine, yanlarında olduklarını ve onlara minnet duyduklarını belirtmek istediklerini dile getiren Uysal, "Okulumuzdaki bir diğer edebiyat öğretmenimiz Abdullah Telli ile iki sınıfımızda bu kapsamda mektuplar yazıldı. Zarfın içine de mendil koyarak Pervari'ye göndereceğiz." dedi.

Öğrencilerden Büşra Hanife Konyar da mektubunda askerlere ne kadar mert, ne kadar şanlı ve ne kadar vatan aşkıyla dolu olduklarını yazdığını anlatarak, "Askerler sayesinde buralarda rahat rahat durduğumuzu biliyoruz. Bu mektup ve mendillerle askerlerimize minnettarlığımızı dile getirdik." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Netanyahu’nun yargılanması İsrail genel seçimlerini ne kadar etkiler?
Ömer el-Beşir'in tedbirleri Sudan'da gerilimi azaltabilecek mi?
Doğu Akdeniz kimin mavi vatanı
Doları körükleyen küresel kıskaç
Küreselleşmenin cenaze töreni: 55. Münih Güvenlik Konferansı

Benzer haberler

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları sona eriyor

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları sona eriyor

Üniversite öğrencilerinden AA'ya ziyaret

Çocuklara oyunlu, bulmacalı "vergi bilinci" dersi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğrencilerle sıraya girerek yemek aldı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğrencilerle sıraya girerek yemek aldı
Mehmetçik çetin kış şartlarında görevinin başında

Mehmetçik çetin kış şartlarında görevinin başında
Sınıf başkanlığı seçimini demokrasi şölenine dönüştürdüler

Sınıf başkanlığı seçimini demokrasi şölenine dönüştürdüler