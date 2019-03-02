Askeri helikopter hamile kadın için havalandı
Bitlis'in Hizan ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan Kilimli mezrasında, düşük yapma riski bulunan hamile kadın, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Bitlis
Bitlis'in Hizan ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan mezrada kanaması bulunan hamile kadın, askeri helikopterle hastaneye götürüldü.
Valilikten yapılan açıklamada, Hizan'ın Kilimli mezrasında ikamet eden hamile Melike Sıcakter dün akşam saatlerinde rahatsızlandı.
Sıcakter'in düşük yapma riski bulunduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kilimli mezrasına kara yoluyla ulaşım sağlanamadığından Sıcakter'in Tatvan Devlet Hastanesine sevki için Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı emrindeki genel maksat helikopteri havalanmıştır. Hamile kadın, mezraya intikal eden İl Jandarma Komutanlığı unsurları ve sağlık ekibimiz tarafından helikopterle hastaneye ulaştırılmıştır. Sıcakter, burada tedavi altına alınmıştır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.