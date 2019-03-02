Davraz'da hafta sonu yoğunluğu

Isparta'nın doğusundaki 2 bin 635 rakımlı merkezin üst bölgelerinde kar kalınlığı yer yer 2,5 metreye ulaştı. Özellikle hafta sonu kayak ve snowboard yapmak isteyenlerin tercih ettiği merkezde, ziyaretçiler kızaklarıyla da karın tadını çıkardı.

Davraz Turizm Merkezi Hizmet Birliği Başkanı Abdullah Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Davraz'da esas yoğunluğun hafta sonunda yaşandığını söyledi.

Davraz'da bulunan 4 tesisin hava şartları müsait olduğunda misafirlerin hizmetinde olduğunu ifade eden Çelik, "Hafta sonunda günlük 20 bin misafirimizi ağırlıyoruz. Misafirlerimizin bir kısmı kayak sporunu yapıyor, bir kısmı da Davraz'ın güzel manzarası eşliğinde iyi vakit geçiriyor. Kar güzelliği devam eden Davraz'a misafirlerimizi bekliyoruz." diye konuştu

Ziyaretçilerden Sertaç Güngören ise hafta sonunu değerlendirmek için Antalya'dan Davraz'a geldiklerini belirterek, "Kar görmek için buraya geldik. Herkesin görmesi gereken bir yer. Manzara harika burada." dedi.

Hasan Hüseyin Çakmak ise arkadaşlarıyla eğlenmek için Davraz'a geldiklerini, farklı aktivitelere katıldığını kaydetti.

Meral Aydın da üniversiteden arkadaşlarıyla güzel vakit geçirmek için Davraz'a geldiklerini söyledi.