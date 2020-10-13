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Trabzon'da kendi yaptığı içkiden içen kişi öldü

Trabzon'da, kendi imal ettiği alkollü içkiden içtikten sonra fenalaşan kişi hayatını kaybetti.

Seyit Ahmet Eksik   | 13.10.2020
Trabzon'da kendi yaptığı içkiden içen kişi öldü

Trabzon

 Trabzon'da, kendi imal ettiği alkollü içkiden içtikten sonra fenalaşan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesinde yaşayan M.B (56), kendi yaptığı alkollü içkiyi içtikten sonra fenalaştı.

Yakınlarının ihbarı üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından M.B, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitiren M.B'nin cesedi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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