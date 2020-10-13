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Bodrum'da 2 kişinin sahte içkiden zehirlenip ölmesine ilişkin 3 kişi yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Ali Ballı   | 13.10.2020
Bodrum'da 2 kişinin sahte içkiden zehirlenip ölmesine ilişkin 3 kişi yakalandı

Muğla

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından jandarma ekiplerince, içkinin dağıtımını koordine eden ve yapan 3 zanlı yakalandı.

Haklarında "taksirle ölüme sebebiyet verme ve kaçakçılık kanuna muhalefet" suçlamaları bulunan 3 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü, olayla ilgili 1 kişinin daha arandığı öğrenildi.

İlçenin Çömlekçi Mahallesi'ndeki 2 ayrı olayda, alkol zehirlenmesi şüphesiyle Semran B. (66) özel bir hastane, İbrahim Y. (74) ise Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Her 2 kişi de müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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