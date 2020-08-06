Euro
8.68
Dolar
7.29
BIST 100
1,046.50
Altın
2,066.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Tiyatrocu Uğurtan Sayıner hastaneye kaldırıldı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde oturan 76 yaşındaki sanatçı Uğurtan Sayıner, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Efsun Erbalaban Yılmaz   | 06.08.2020
Tiyatrocu Uğurtan Sayıner hastaneye kaldırıldı

İzmir

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde oturan 76 yaşındaki sanatçı Uğurtan Sayıner, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Türk televizyon tarihine damga vuran "Bizimkiler" dizisinde canlandırdığı "Cemil" karakteriyle hafızalara kazınan Sayıner için sanatçı dostlarının yaptığı çağrı üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Sayıner, ambulansla, Büyükşehir Belediyesine bağlı Eşrefpaşa Hastanesine götürüldü.

Uğurtan Sayıner'in adını taşıyan kültür ve sanat merkezinin yöneticisi Hasan Kızılaslan, AA muhabirine, son dönemde usta sanatçının yaşlılığa bağlı hastalıklarının ağırlaştığını belirterek, "Buna bağlı şuur kaybı da yaşıyor. Bakımı evde dostlarının desteğiyle karşılanıyor. Ancak yine de profesyonel sağlık hizmeti gerekiyor. Bu nedenle sanatçı dostları destek paylaşımında bulundu." dedi

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca koronavirüs hastasının mesajını paylaştı
Yunanistan’da Kovid-19 vakalarındaki yükseliş nedeniyle tedbirler artırıldı
Dünya pandemiden çıkışın anahtarı Kovid-19 aşısını geliştirmek üzere seferber oldu
Almanya'da riskli ülkelerden dönüşlerde Kovid-19 testi zorunluluğu cumartesi günü başlıyor
Bakan Koca 'sorumluluk' çağrısında bulundu

Benzer haberler

Tiyatrocu Uğurtan Sayıner hastaneye kaldırıldı

Tiyatrocu Uğurtan Sayıner hastaneye kaldırıldı

'Anna Karenina' Ankaralılarla açık havada buluşacak

Usta oyuncu Üstün Asutay hayatını kaybetti

Kalbi bir günde 127 kez duran hasta özel yöntemle sağlığına kavuştu

Kalbi bir günde 127 kez duran hasta özel yöntemle sağlığına kavuştu
Yeşilçam'ın zümrüt gözlüsü: Çolpan İlhan

Yeşilçam'ın zümrüt gözlüsü: Çolpan İlhan