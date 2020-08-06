İkna yoluyla 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu
Şırnak'ın Cizre ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerden birinin 5, diğerinin 6 yıl önce örgüte katıldığı ve Suriye'de faaliyet gösterdikleri belirlendi.
Ankara
İçişleri Bakanlığı, emniyetin ikna çalışması sonucu 2 PKK'lı teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmaları sonucu Şırnak'ın Cizre ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerden birinin 5, diğerinin 6 yıl önce örgüte katıldığı ve Suriye'de faaliyet gösterdikleri belirlendi.
Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 125'e, teslim olan örgüt mensuplarının sayısı da 137'ye yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.