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Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 43 sığınmacı kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına dönmeye zorlanan lastik bottaki 43 sığınmacı kurtarıldı.

Suat Salgın   | 06.08.2020
Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 43 sığınmacı kurtarıldı Fotoğraf: Suat Salgın / AA

Balıkesir

Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek amacıyla lastik botla denize açılan bir grup sığınmacı, bir süre sonra Yunan sahil güvenlik botlarıyla karşılaştı.

Yunan sahil güvenlik ekiplerince botları patlatılan Suriye, Afganistan ve Somali uyruklu sığınmacılar, Türk kara sularına geri itildi.

İlçeye bağlı Altınova Mahallesi sahiline dönen 43 kişilik gruptan 31'i İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Altınova-İskele Sahil Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından teslim alındı.

Somali uyruklu 12 kişi ise Altınova Mahallesi otogarına gönderildi.

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