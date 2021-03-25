THY'nin 2 uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Seferlerimiz atanan yeni uçaklar ile gerçekleştirilecektir." ifadelerini kullandı.
İstanbul
Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul'dan Almanya'ya sefere hazırlanan 2 uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.
Alınan bilgiye göre, THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan Münih ve Stuttgart'a sefer hazırlığı yapan 2 yolcu uçağına bomba ihbarında bulunuldu.
İhbar üzerine güvenli alana çekilen uçaklarda yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Bugün icrası planlanan TK1635 İstanbul - Münih ve TK1705 İstanbul - Stuttgart seferlerimizin öncesinde bomba ihbarı yapılmıştır. Emniyet ekiplerinin kontrolleri sonucu ihbarların asılsız olduğu anlaşılmıştır. Seferlerimiz atanan yeni uçaklar ile gerçekleştirilecektir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.