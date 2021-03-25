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Türkiye

THY'nin 2 uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Seferlerimiz atanan yeni uçaklar ile gerçekleştirilecektir." ifadelerini kullandı.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 25.03.2021
THY'nin 2 uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

İstanbul

Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul'dan Almanya'ya sefere hazırlanan 2 uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.

Alınan bilgiye göre, THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan Münih ve Stuttgart'a sefer hazırlığı yapan 2 yolcu uçağına bomba ihbarında bulunuldu.

İhbar üzerine güvenli alana çekilen uçaklarda yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün icrası planlanan TK1635 İstanbul - Münih ve TK1705 İstanbul - Stuttgart seferlerimizin öncesinde bomba ihbarı yapılmıştır. Emniyet ekiplerinin kontrolleri sonucu ihbarların asılsız olduğu anlaşılmıştır. Seferlerimiz atanan yeni uçaklar ile gerçekleştirilecektir."

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