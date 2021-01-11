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Türkiye

THY Genel Müdürü Ekşi'den yolculara 'ventilli maske' uyarısı

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yetkili otoritelerce uçak içinde ventilli (filtreli) maske kullanımının yasaklandığını belirterek yolcuları uyardı.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 11.01.2021
THY Genel Müdürü Ekşi'den yolculara 'ventilli maske' uyarısı

İstanbul

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, filtreli maskelerin kullanımının yasaklandığını açıkladı.

Bilal Ekşi, paylaşımında, "Uçak içinde ventilli maske lütfen takmayınız. Yolcuların sağlığı için uçak içinde ventilli maske kullanımı otoritelerce yasaklanmıştır. Kabin memurlarımız sağlık kurallarına uyum için ventilli maskenizi değiştirmenizi talep etmektedirler. Lütfen sağlık için yardımcı olalım." ifadelerini kullandı.

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