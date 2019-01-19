THY Genel Müdürü Ekşi: 3 Mart'ta yeni evimiz İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz

THY Genel Müdürü Ekşi, "3 Mart'ta yeni evimiz İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Hazırlandık, heyecanlıyız." dedi.

anasayfa > Türkiye 19.01.2019

THY Genel Müdürü Ekşi: 3 Mart'ta yeni evimiz İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz

İSTANBUL

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'na 3 Mart'ta taşınmaya hazırlandıklarını bildirdi.

Ekşi, Twitter hesabından THY personelinin yer aldığı fotoğrafı paylaşarak, "Ekip Hazır! 3 Mart’ta yeni evimiz İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Hazırlandık, heyecanlıyız. Ama diyoruz ki, #SahaBizimMaçBizim." ifadelerini kullandı. 

Muhabir: İzzet Taşkıran

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