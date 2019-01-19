İSTANBUL
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'na 3 Mart'ta taşınmaya hazırlandıklarını bildirdi.
Ekip Hazır!— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) 19 Ocak 2019
3 Mart’ta yeni evimiz @igairport İstanbul Havalimanına gidiyoruz.
Hazırlandık, heyecanlıyız.
Ama diyoruz ki:#SahaBizimMaçBizim pic.twitter.com/W82SdjpDmL
Ekşi, Twitter hesabından THY personelinin yer aldığı fotoğrafı paylaşarak, "Ekip Hazır! 3 Mart’ta yeni evimiz İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Hazırlandık, heyecanlıyız. Ama diyoruz ki, #SahaBizimMaçBizim." ifadelerini kullandı.
Muhabir: İzzet Taşkıran