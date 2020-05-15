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Terörden temizlenen yaylada doğa yürüyüşü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgüt PKK'dan temizlenen yaylada doğa yürüyüşü yapıldı.

Sıraç Karadeniz   | 15.05.2020
Terörden temizlenen yaylada doğa yürüyüşü Fotoğraf: Sıraç Karadeniz / AA

Hakkari

Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven ve bir grup vatandaş, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terör örgütü PKK'dan temizlenen İran sınırındaki Tekeli yaylasına Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi koruyarak ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.

Güven ve beraberindekiler, yaylada fotoğraf çektirip doğanın keyfini çıkardı.

Kaymakam Güven, ilçeye baharın gelişiyle yaylaların güzelleştiğini, ilçe halkıyla bu güzelliği görmek için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

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