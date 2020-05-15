Bakan Soylu: Bugün iki terörist daha gitti. Devamı gelecek
İçişleri Bakanı Soylu, iç güvenlik operasyonlarına değinerek, "Bugün iki terörist daha gitti. Devamı gelecek." ifadesini kullandı.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
Laftan sözden anlamıyorlar!— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 15, 2020
Bestler Dereler'de üç teröristin etkisiz edilmesinden sonra...
Kahramanlar peşinizde dedik.
Bugün iki terörist daha gitti...
Devamı gelecek... pic.twitter.com/347IR9hKm2
"Laftan sözden anlamıyorlar! Bestler Dereler'de üç teröristin etkisiz edilmesinden sonra... Kahramanlar peşinizde dedik. Bugün iki terörist daha gitti... Devamı gelecek."
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