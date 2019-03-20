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Türkiye

Terör örgütü PKK'nın sözde Çukurova sorumlusu yakalandı

Mersin'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda, örgütün sözde Çukurova sorumlusu gözaltına alındı.

Sezgin Pancar   | 20.03.2019
Terör örgütü PKK'nın sözde Çukurova sorumlusu yakalandı

Mersin

Mersin'de, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda, örgütün sözde Çukurova sorumlusu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye'deki yapılanmalarıyla ilgilenen sözde Çukurova sorumlusu İ.M.A'yı takibe aldı. Ekipler, merkez Akdeniz ilçesinde düzenledikleri operasyonda, zanlıyı yakaladı.

İ.M.A, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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