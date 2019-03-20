Terör örgütü PKK'nın sözde Çukurova sorumlusu yakalandı
Mersin'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda, örgütün sözde Çukurova sorumlusu gözaltına alındı.
Mersin
Mersin'de, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda, örgütün sözde Çukurova sorumlusu gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye'deki yapılanmalarıyla ilgilenen sözde Çukurova sorumlusu İ.M.A'yı takibe aldı. Ekipler, merkez Akdeniz ilçesinde düzenledikleri operasyonda, zanlıyı yakaladı.
İ.M.A, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.