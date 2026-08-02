İsrail'in Gazze'ye gece düzenlediği saldırılarda 2'si çocuk 8 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin basınında çıkan haberlere göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bir konutu hedef aldı.

Saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti ve yaralananlar oldu.

Gazze kentinin batısında İsrail savaş uçaklarının es-Susi binasında bir evi bombalaması sonucu Filistinli bir çocuk ile anne ve babası yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde el-Hams ailesine ait bir evi bombaladı.

İsrail saldırısında 1'i çocuk 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine İsrail ordusu tarafından gece boyunca havadan, denizden ve karadan saldırılar düzenlendi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1222 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 53 kişinin yaralandığı, enkaz altında kalan 804 kişinin cenazesine ulaşıldığı belirtilmişti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 349'a, yaralı sayısının ise 174 bin 162'ye yükseldiği bildirilmişti.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenaze bulunduğu ifade ediliyor.

İsrailli aşırı sağcı bakandan Netanyahu'ya Gazze sınırına 3 yerleşim yeri kurulmasını onaylama çağrısı

Filistin toprakları gasbedilerek kurulan yerleşim yerleriyle övünen İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerinde kurulan ve daha önce boşaltılan yerleşim yerlerine geri döndüklerini belirtti.

Gazze'nin kuzey sınırında 3 yerleşim yeri kurmayı planladıklarını ifade eden Smotrich, Netanyahu'nun bunu onaylaması talebinde bulundu.

İsrailli bakan, 2005'te boşaltılan yerleşim yerlerine dönmekle kalmayıp Batı Şeria'da daha fazla yerleşim yeri kuracaklarını iddia etti.

"Ayrılma planı" 2005'te dönemin İsrail Başbakanı Ariel Şaron hükümeti tarafından uygulanmıştı. İsrail'in tek taraflı çekilme planı kapsamında Gazze'deki yerleşim birimleri ile askeri kamplar ve Batı Şeria'nın kuzeyindeki 4 yerleşim birimi de boşaltılmıştı.

İsrail Meclisi, Mart 2024'te söz konusu planı iptal ederek "Ayrılma Planı Yasası'nın Kaldırılması" isimli yeni bir yasa kabul etmişti.

Filistin yönetimi, yıllardır uluslararası topluma, Birleşmiş Milletlerin "yasa dışı" olarak nitelediği işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşim faaliyetlerine son vermesi için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuyor.

Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 750 bin İsrailli, Batı Şeria'da 141 yerleşim birimi ile 224 kaçak yerleşimde yaşıyor. Doğu Kudüs'te ise Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 250 bin İsraillinin ikamet ettiği belirtiliyor.