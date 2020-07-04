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TEM Otoyolu'nda devrilen tır kaldırıldı

TEM Otoyolu Hadımköy mevkisinde devrilen toprak yüklü tır nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla normale dönerken, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Ali Derdiyok   | 04.07.2020
TEM Otoyolu'nda devrilen tır kaldırıldı

İstanbul

TEM Otoyolu'ndan İstanbul istikametinde gitmekte olan Mesut Demirgök idaresindeki 39 EE 835 plakalı çicek toprağı yüklü tır, önünde seyreden Burhan Bağsır'ın kullandığı 34 PFE 27 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Daha sonra kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan tır, devrilerek yola savruldu. Kazada, otomobil sürücüsü yara almadan kurtulurken, otomobildeki Emine Bağsır, Barış Bağsır ve tır şoförü Mesut Demirgök yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Tem Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapanırken, Edirne istikametinde de yoğunluk yaşandı.

Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucu kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı. 

Bu arada trafikte kalan vatandaşlar da yola savrulan çicek toprağı torbalarını yoldan kaldırarak ekiplere yardımcı oldu.

Ekiplerin yolu temizlemesinin ardından yol trafiğe açıldı.

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