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Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristin gri listede arandığı belirlendi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde jandarma birliklerince etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, gri kategoride aranan Ferhat Ateş olduğu belirlendi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 04.07.2020
Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristin gri listede arandığı belirlendi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Tunceli Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 2

teröristten birinin, Terör Arananlar Listesi'nde 500 bin liraya kadar ödülle gri listede yer alan "Sefkan Mardin" kod adlı Ferhat Ateş olduğu belirlendi. 


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