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Tel Abyad'da un fabrikası ve fırınlarda üretim

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki fabrikada imal edilen undan ekmek üretimi başladı.

Müslüm Etgü   | 20.12.2019
Tel Abyad'da un fabrikası ve fırınlarda üretim

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, uzun yıllar terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında kalan ve Barış Pınarı Harekatı ile güvenli hale getirilen Tel Abyad ilçesinde Türkiye'nin de desteğiyle bölge halkının ihtiyaçları giderilmeye çalışılıyor.

Valilik Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde yürütülen çalışmalara Suriye Milli Ordusu (SMO) da destek veriyor.

Bu kapsamda SMO tarafından Toprak Mahsulleri Ofisinden temin edilen buğday, ilçedeki bir un fabrikasında işlenerek un haline getirildi.

Elde edilen 2 bin ton un, Tel Abyad ilçe merkezi ve 4 köyde bulunan 14 fırına, tonu 48 bin Suriye lirası (325 TL) karşılığında sembolik bir bedelle dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tel Abyad Toprak Mahsulleri Ofisi Müdürü İbrahim Habib, stoklarında bulunan buğdayı Türkiye Cumhuriyeti ve SMO’nun desteğiyle aktif hale getirdikleri fabrikalarda işleyerek un haline getirdiklerini belirtti.

Habib, yardım ve desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Tel Abyad Yerel Meclisi üyesi Abdülaziz Ramazan ise ilçedeki fırınların, halkın ekmek ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olduğunu kaydederek, Türkiye Cumhuriyeti adına Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve emeği geçenlere minnettarlığını dile getirdi.

Üç fırın cuma günleri ücretsiz ekmek dağıtıyor

SUDKOM koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) vasıtasıyla Tel Abyad’da aktif hale getirilen üç fırın ise cuma günleri halka ücretsiz ekmek dağıtıyor. Bugüne kadar 290 ton un verilen fırınlar, haftanın diğer günleri ise ücretli ekmek satışı gerçekleştiriyor.

Uygulama kapsamında geçen hafta cuma günü 171 bin, bu hafta ise 133 bin ekmek ihtiyaç sahiplerine ücretsiz verildi.

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