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Dünya

Tel Abyad'da PKK/YPG'nin tuzakladığı mayının patlaması sonucu 2 çocuk öldü

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye'nin Tel Abyad kentinin Hafiyah köyünde sivillerin kullandığı yola tuzaklanan mayının patlaması sonucu 2 çocuğun öldüğünü bildirdi.

Ömer Olcay   | 02.08.2020
Tel Abyad'da PKK/YPG'nin tuzakladığı mayının patlaması sonucu 2 çocuk öldü

Ankara

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG hain yüzünü bir kez daha gösterdi. Teröristlerin Tel Abyad'ın Hafiyah köyünde sivillerin kullandığı patika yola tuzakladığı mayının patlaması neticesinde 2 masum çocuk yaşamını yitirdi." ifadeleri kullanıldı. 


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