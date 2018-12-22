'YPG/PKK'nın gitmesi Suriyelileri de Türkleri de mutlu eder'

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ŞANLIURFA - Müslüm Etgü

Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinden terör örgütü YPG/PKK'nın zulmünden kaçarak Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine yerleşen Suriyeliler, topraklarının terörden temizlenmesini ve eskiden olduğu gibi Akçakale Gümrük Kapısı'nı kullanarak Türkiye'ye ticaret ve ziyaretlerini rahatça yapmayı istiyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat nehrinin doğusuna askeri harekat işareti verdiği açıklamanın ardından, terör örgütü YPG/PKK'nın baskıları sonucu Akçakale ilçesine sığınan Tel Abyadlılar vatan özlemlerinin sona ereceğine inanıyor.

Daha önceleri iç savaş olmasına rağmen zaman zaman Akçakale Gümrük Kapısı'nı kullanarak Türkiye'ye giriş yaparak ziyaretlerini gerçekleştiren ve ihtiyaç duydukları malzemeleri tedarik etme şansı bulan Suriyeliler, bölgenin DEAŞ ve YPG/PKK'nın kontrolüne geçmesiyle bunu gerçekleştiremiyor.

Tel Abyad halkı, teröristlerin bölgeden çıkarılmasını, iki ilçe arasında ticaret ve ziyaret köprüsününün yeniden kurulmasını amaçlıyor.

Teröristler geldi, huzur bitti

Tel Abyad halkından Ahmet Enver, AA muhabirine yaptığı açılamada, terör örgütü YPG/PKK Tel Abyad'a gelmeden önce yaşamlarını kendi imkanlarıyla sürdürmeye çalıştıklarını söyledi.

Suriye'de bulamadıkları malzemeleri zaman zaman Türkiye'den getirerek gidermeye çalıştıklarını anlatan Enver, şöyle konuştu:

"Terör örgütleri ilçemize gelmeden önce huzurumuz da geçimimiz de iyiydi. Arada Akçakale Gümrük Kapısı'nı kullanarak Türkiye'ye gelip hem ziyaretlerimizi gerçekleştiriyor hem de ihtiyaçlarımızı alarak geri dönüyorduk. Ancak önce DEAŞ sonra YPG/PKK'nın sırayla ilçenin kontrolünü eline geçirmesiyle hayatımız karardı. Ne hastamızı getirebiliyoruz ne cenazemizi getirebiliyoruz ne yardım kuruluşlarının yardımlarını alabiliyoruz. YPG/PKK terör örgütü ilçeden temizlenirse eskisi gibi yine evlerimizde huzur içinde yaşarız. Şimdi orada bulunan az sayıdaki insanlar çok zor şartlarda yaşıyor. YPG/PKK bölgeden giderse evlerimize dönerek Türkiye'nin desteğiyle yine mutlu bir şekilde yaşarız."

İbrahim Faysal da Türkiye'nin YPG/PKK'yı temizlemesiyle kendileri için yeni ve güzel bir yaşamın başlayacağına inandığını belirtti.

Terör örgütlerinin gelmesinden bu yana hayatlarının yaşanmaz olduğunu ifade eden Faysal, "Türkiye'den bu hain YPG/PKK örgütünün temizlenmesi için yardım istiyoruz. Türkiye'de çok mutluyuz ama Türkiye'nin desteğiyle evimize yuvamıza dönmek istiyoruz. Bunun için de bu teröristlerin Tel Abyad ilçesinden temizlenmesi gerekiyor. Türkiye'nin bunu yapacağına inanıyoruz ve güveniyoruz. İnşallah en kısa zamanda evimize dönerek terör örgütlerinden önceki gibi Türklerle kardeşçe ziyaretlerimizi yaparız." dedi.

Alıncık Mahallesi Muhtarı Müslüm Aykurt ise Tel Abyad ilçesinin terör örgütlerinin eline geçmesiyle hem ziyaretlerin sona erdiğini hem de Suriyelilerin Akçakale'den ihtiyaçlarını karşılamasının engellendiğini anlattı.

Akçakale Gümrük Kapısı'nın terör örgütleri nedeniyle kapalı olmasının gerek Suriyelileri gerekse Akçakale esnafını olumsuz etkilediğini anlatan Aykurt, "Bunların hepsi ABD'nin bir oyunudur. Nereye el attılarsa orayı bozdular. Şimdi de YPG/PKK'yı getirip sınırınıza yerleştirip başımıza bela ettiler. Suriye'deki ve Türkiye'deki Suriyeliler bu örgütten dolayı perişan oldu. YPG/PKK bölgeden temizlenirse herkes için hayırlı olur." diye konuştu.

Hasan Buyruk da Suriyelilerle kardeş gibi yaşadıklarını ancak YPG/PKK terör örgütünün özellikle Suriye halkına zor günler yaşattığını dile getirdi.

Terör örgütleri bölgeye gelmeden Suriyelilerin ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü Türkiye'den sağladığını ifade eden Buyruk, "YPG/PKK ilçeden temizlenirse hem Suriyeli kardeşlerimiz hem bizler çok mutlu oluruz. İnşallah en kısa zamanda bu teröristler sınırımızdan uzaklaşır ve eskiden olduğu gibi Suriyelilerle ziyaretlerimizi ve alışverişlerimizi yaparız." şeklinde konuştu.