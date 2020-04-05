Euro
7.23
Dolar
6.70
BIST 100
89,730.12
Altın
1,614.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Tekirdağ'da şiddetli rüzgar nedeniyle cami minaresi zarar gördü

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir mahalle camisinin minaresinin külahı yerinden söküldü.

Mesut Karaduman   | 05.04.2020
Tekirdağ'da şiddetli rüzgar nedeniyle cami minaresi zarar gördü Fotoğraf: Uğur Arslan/AA

Tekirdağ

Tekirdağ'ın Saray ilçesine bağlı Ayaspaşa Mahallesi'nde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Mahalledeki Fatih Camisi'nin minaresinin külahı yerinden söküldü ve asılı kaldı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen ekipler, külahı yerinden alıp onardıktan sonra tekrar asacak.

Tekirdağ'da gün boyunca etkili olan şiddetli rüzgarın yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türk bilim insanı koronavirüs aşısı ve ilacı için ilk aşamayı başarıyla tamamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 20-65 yaş arası vatandaşlara maske dağıtılacak
Fransa'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 78'e yükseldi

Benzer haberler

Kırklareli'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Kırklareli'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Tekirdağ'da şiddetli rüzgar nedeniyle cami minaresi zarar gördü

Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı

Karantinadaki öğrencilerden yurtlara ve görevlilere övgü dolu sözler

Karantinadaki öğrencilerden yurtlara ve görevlilere övgü dolu sözler
Pharmactive ilaç firması 1500 acil ihtiyaç paketini sağlık çalışanlarına gönderdi

Pharmactive ilaç firması 1500 acil ihtiyaç paketini sağlık çalışanlarına gönderdi
Pazarlarda sadece gıda ve temizlik ürünlerinin satışı yapılıyor

Pazarlarda sadece gıda ve temizlik ürünlerinin satışı yapılıyor