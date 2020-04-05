Tekirdağ'da şiddetli rüzgar nedeniyle cami minaresi zarar gördü
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir mahalle camisinin minaresinin külahı yerinden söküldü.
Tekirdağ
Tekirdağ'ın Saray ilçesine bağlı Ayaspaşa Mahallesi'nde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Mahalledeki Fatih Camisi'nin minaresinin külahı yerinden söküldü ve asılı kaldı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen ekipler, külahı yerinden alıp onardıktan sonra tekrar asacak.
Tekirdağ'da gün boyunca etkili olan şiddetli rüzgarın yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.