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Tekirdağ sahilinde 'deniz salyası' nedeniyle suda beyaz tabaka oluştu

Mesut Karaduman   | 30.04.2021
Tekirdağ sahilinde 'deniz salyası' nedeniyle suda beyaz tabaka oluştu Fotoğraf: Mesut Karaduman / AA

Tekirdağ

Tekirdağ sahilinde su yüzeyinde deniz salyasından (müsilaj) kaynaklı beyaz tabaka oluştu.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, deniz salyasının Marmara Denizi'nde yaklaşık 4 aydır görüldüğünü söyledi.

Pehlivanoğlu, "Deniz salyasından en çok etkilenen balıkçılar oldu. Balıkçıların korkulu rüyası haline geldi. Hatta büyük balıkçı tekneleri bu yıl salya nedeniyle erken paydos etti. Şu anda küçük tekne balıkçıları avcılığa devam edecek ama salya nedeniyle denize açılamıyorlar." dedi.

Önceden salyanın 1-2 ayda etkisini kaybettiğini belirten Pehlivanoğlu, şöyle konuştu:

"Deniz salyasının bitmesini ve balıkçıların rahatça avlanacağı günlerin gelmesini bekliyoruz. Şu anda limanın içinde ve kıyı şeridinde oluşan beyaz tabaka rahatlıkla görülüyor zaten. Balıkçılar da kıyıda ağ tamiri yapıyor sürekli, denize çıkma şansları yok. Bir süre sonra denizin normale dönmesini bekliyoruz."




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