Tebrik çiçeklerini sattıran Kaymakam'dan örnek davranış

Ordu'nun Aybastı ilçesinde Kaymakamı Yusuf Beran Vuran, kendisine tebrik için gönderilen çiçeklerin satışından elde edilen gelirle ilçedeki bir kişiye ayakkabı boya sandığı hediye etti.

ORDU

Ordu'nun Aybastı Kaymakamı Yusuf Beran Vuran, kendisine tebrik amaçlı gönderilen çiçeklerin satışından elde edilen gelirle ilçedeki bir kişiye boya sandığı alınmasını sağladı.

Son kararname ile bir süre önce Aybastı Kaymakamı olarak atanan Yusuf Beran Vuran, makamına gönderilen çok sayıda çiçeğin israf olmasını önlemek adına satılması talimatını verdi.

Kaymakam Vuran, çiçeklerin satışından elde edilen gelirle ilçedeki bir vatandaşın ihtiyacının görülmesini istedi. Yetkililer, çiçeklerin geliriyle, daha önceden talepte bulunan ilçe sakinlerinden Nihat Güç'e ayakkabı boya sandığı alıp hediye etti.

Boya sandığıyla çalışmaya başlayan Güç'ü ziyaret eden Kaymakam Vuran, bir süre sohbet ettiği Güç'e işlerinde kolaylıklar diledi.

Vuran, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede kısa süre önce göreve başladığını anımsatarak, "Aybastı'da göreve yeni başlamam dolayısıyla nezaket gereği kamu kurum ve kuruluşlarımız ile esnaflarımızdan hayırlı olsun çiçekleri gelmekteydi. Bu çiçekler makamda kaldığı sürece belki de bakımı gereği gibi yapılmayacak ve solacaktı. Biz de çiçekleri uygun fiyatla satıp daha önce bizden boya sandığı talebinde bulunan Nihat kardeşimizin bu talebini karşılamayı düşündük. Çiçekleri satıp elde edilen parayla da kendisine boya sandığını temin ettik." diye konuştu.

Bu şekilde bir vatandaşın küçük de olsa talebini karşılamış olduklarını dile getiren Vuran, "Bu sandık aslında göreve başlamam dolayısıyla şahsıma çiçek yollayanlar sayesinde alındı. Aslında bu, ilçe sakinlerinin Nihat Bey'e bir hediyesidir." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Hayati Akçay