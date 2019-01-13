TBMM Dilekçe Komisyonuna ilginç dilekçeler geliyor

TBMM - SİNAN USLU

TBMM Dilekçe Komisyonuna yapılan başvurular arasında muhtar ve belediye başkanlarının yalnızca bir dönem seçilebilmesine ilişkin düzenleme yapılmasından İstanbul Bakanlığı kurulmasına, evi olmadığı için evlenmeyen gençler için toplu konut kampanyası yapılmasından evli çiftlerin öğrenim kredilerinin affedilmesine kadar ilginç talepler dikkati çekti.

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, AA muhabirine, TBMM Dilekçe Komisyonunun yürüttüğü faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından Meclisin ağırlığının arttığını dile getiren Satır, Dilekçe Komisyonunun etkinliğinin, bu durumun en önemli göstergelerinden olduğunu belirtti.

Komisyona, 24 Haziran 2018'deki seçimlerinden bu yana 4 bin 804 başvurunun yapıldığı belirten Satır, "Dilekçelere ilişkin kararı verip önerilerimizi yazdıktan sonra bunları Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı makamına gönderiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından komisyonun etkinliğinin daha da arttığını vurgulayan Satır, şöyle konuştu:

"Daha önce alt komisyon kararlarını, önerilerimizle birlikte bakanlıklara gönderirdik fakat takip yetkimiz yoktu. Onların ne yaptığını bilmiyorduk ama son değişiklikle kesinleşmiş kararlarımızı Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı makamıyla bakanlıklara da gönderiyoruz. Ayrıca Cumhurbaşkanlığına 'Bizim bu önerilerimiz karşısında ne yapınız? 30 gün içinde bize cevap verin.' diyebiliyoruz."

"Meclisin en iyi uzmanları bizde"

Satır, Komisyona ulaşan binlerce başvuruya, sistemin iyi oturması, talep edilen konulara ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarından hızlıca cevap gelmesi ve komisyonda çalışan uzmanların yetkinliği sayesinde kısa sürede yanıt verdiklerini ifade etti.

"Meclisin en iyi uzmanları"nın Dilekçe Komisyonunda olduğunun altını çizen Satır, "Her konudan haberdar oluyorlar. Konuları hep beraber inceliyoruz. Ben hukukçuyum, gözümden de bir şey kaçmıyor. Onları yetiştiriyorum." diye konuştu.

Web üzerinden elektronik ortamda yapılabildiği için müracaatların bürokrasiye takılmadan kolaylıkla gerçekleştirilebildiğine işaret eden Satır, vatandaşların özellikle bazı konularda duyarlı olduklarının dilekçelere yansıdığına işaret etti.

Bazen aynı konuya ilişkin fazla sayıda dilekçe gelebildiğini, komisyonunun konusu olmayan başvuruların da yapılabildiğini dile getiren Satır, şöyle devam etti:

"Gelen dilekçelerin bir kısmı yargının konusu olabiliyor. Bazılarında gerçekten yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Bütün bunları cevaplarıyla gönderiyoruz, yol gösteriyoruz. Konuyu ilgili bakanlığa ileterek, 'Vatandaş böyle bir konuda bize müracaat etti. Burada biz de baktık. Bir yasal düzenleme lazım. Buna bir çalışın.' diyebiliyoruz."

Dilekçe hakkının kutsal olduğunu belirten Satır, "Usulünce kayda geçirilecek noktadaysa bize verilen en absürt dilekçeyi bile dikkate alıyoruz, hakkında işlem yapıyoruz. Yazışmaları tamamladıktan sonra da karar veriyoruz." dedi.

İlginç dilekçeler

Komisyona gelen bazı dilekçelerin konuları şöyle:

"Milli seferberlik kapsamında Batı menşeli mallara boykot uygulanması, kadınların askerlik yapması ve sözleşmeli er olabilmelerine yönelik düzenleme yapılması, Türkiye'de uzaya seyahati mümkün kılabilecek bir hyperloop (hız yuvar) treni inşa edilmesi talebi. AVM ve kamusal alanlardaki alafranga tuvaletlere ilişkin şikayet. Hastane isimlerinin şifahane olarak değiştirilmesi, sahipli köpeklerin gezdirilmesi sırasında ağızlık takılmasının zorunlu olması, boşanma sonrası eşe verilen süresiz nafaka sorununun çözülmesi, emeklilere yönelik olarak sinema ve tiyatroların belirli gün ve seanslarında indirimli veya ücretsiz uygulama yapılması talebi. Ailesiyle birlikte Türkiye'ye yerleşme talebi.

Annesinin 1,5 yıldır birlikte yaşadığı kişiyle resmi nikah yaptırmayarak dul maaşı almaya devam ettiği şikayeti. Robotlarda veya yapay zekada, İslam ahlakına uygun bir çalışma yapılması ve bu çalışma sonucunda da bir kitap yayınlanması talebi. Seçim çalışmaları sırasında yapılan harcamalar ve parti araçlarının çıkardığı müzik seslerinden şikayet. Evli çiftlerin öğrenim kredilerinin affedilmesi için yasal düzenleme yapılması, evi olmadığı için evlenmeyen gençler için toplu konut kampanyası düzenlenmesi, FETÖ ile mücadele amacıyla dini alanda yetkin kurumlar kurularak topluma eğitim verilmesi, muhtar ve belediye başkanlarının yalnızca bir dönem seçilebilmelerine yönelik düzenleme yapılması, İstanbul Bakanlığı kurulması talebi."