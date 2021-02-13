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Türkiye

TBMM Başkanı Şentop: İslam aleminin üç aylarını tebrik ediyorum

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, üç ayların başlaması dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı.

Adem Balta   | 13.02.2021
TBMM Başkanı Şentop: İslam aleminin üç aylarını tebrik ediyorum

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop mesajında "İnsanlık olarak zor günlerden geçerken; içine girdiğimiz mübarek üç ayların ülkemize, İslam dünyasına ve bütün insanlığa hayır ve inşirah getirmesini diliyor, Cenab-ı Hak'tan iyilikleri arttırıp bereketlendirmesini niyaz ediyorum. İslam aleminin üç aylarını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mustafa Şentop, bir başka mesajında hayatını kaybeden Elazığ'ın kanaat önderlerinden olan Hafız Abdullah Nazırlı'yı rahmetle andı.

Şentop, "Bir asrı geçen ömrünü Kur'an yoluna vakfetmiş, Elazığ'ın önemli kanaat önderlerinden Hafız Abdullah Nazırlı’nın dar-ı bekaya irtihal ettiğini üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.

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