Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.53
Dolar
5.78
BIST 100
90,345.63
Altın
1,335.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Tatilciler dönüş yolunda

Ramazan Bayramı'nın son gününde tatillerini tamamlayanlar dönüş yolculuğuna başladı.

Burak Akay   | 06.06.2019
Tatilciler dönüş yolunda

Çanakkale

Ramazan Bayramı'nın son gününde Çanakkale iskelelerinde araç yoğunluğu yaşandı.

Marmara Bölgesi'ndeki şehirlerden Ege ve diğer bölgelere ulaşmak isteyen tatilciler, araçlarıyla Çanakkale, Eceabat, Kilitbahir, Lapseki, Çardak ve Gelibolu iskelelerine geldi.

Yoğunlaşan trafik nedeniyle il ve ilçe merkezlerinde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesinde görevli polis ekiplerinin yönlendirmeleriyle araç yoğunluğu rahatlatılmaya çalışılırken, araçlar sırayla feribotlara alındı. 

İl merkezinde Balıkesir ve Kayserili Ahmet Paşa caddelerinde depolanan araçlar, sırayla feribotlara yönlendiriliyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, vatandaşların mağdur olmamaları için seferlerin saatsiz olarak yapıldığını belirtti.

Yetkililer, bayram tatilini kapsayan 9 günlük süreçte Çanakkale-Eceabat hattında 3, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında 5, Gökçeada-Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada-Geyikli hattında 2 olmak üzere 17 feribotun seferlerini sürdürdüğünü kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran ve ABD savaşın eşiğinde mi?
Kazakistan tarihi seçime hazırlanıyor
AP seçimleri Almanya'da zihinlerdeki duvarı gösterdi
'Yüzyılın Anlaşması': Ekonomik yardım siyasi hedefleri gizliyor
İsrail’de seçimlerin yenilenmesi neye işaret ediyor?

Benzer haberler

Pamukkale'yi 6 günde 80 bin turist gezdi

Pamukkale'yi 6 günde 80 bin turist gezdi

Hem yasa dışı geçişleri hem can kayıplarını önlüyorlar

İstanbul tarihi rotalarıyla bayramda ziyaretçilerini bekliyor

Soylu'dan sürücülere 'Yoğunluk azaldığında aşırı hız yapmayın' uyarısı

Soylu'dan sürücülere 'Yoğunluk azaldığında aşırı hız yapmayın' uyarısı
Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu

Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu
Feribot seferleri ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu

Feribot seferleri ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu