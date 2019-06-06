Şile'de çöken çardakta oturanlar göle düştü
Çardağın çökmesiyle göle düşenlerden 5'i hastaneye kaldırıldı.
İstanbul
Şile'de çardağın çökmesi sonucu göle düşenlerden 5'i hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Saklıgöl üzerinde bir restorana ait çardak, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çökme sonucu burada oturan vatandaşlar göle düştü.
Restoran çalışanları ve çevredekilerin yardımıyla kurtarılan vatandaşlardan 5'i, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.