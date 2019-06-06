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Şile'de çöken çardakta oturanlar göle düştü

Çardağın çökmesiyle göle düşenlerden 5'i hastaneye kaldırıldı.

Adem Koç   | 06.06.2019
Şile'de çöken çardakta oturanlar göle düştü

İstanbul

Şile'de çardağın çökmesi sonucu göle düşenlerden 5'i hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Saklıgöl üzerinde bir restorana ait çardak, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çökme sonucu burada oturan vatandaşlar göle düştü.

Restoran çalışanları ve çevredekilerin yardımıyla kurtarılan vatandaşlardan 5'i, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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