Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.53
Dolar
5.77
BIST 100
90,345.63
Altın
1,336.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İstanbul'da vatandaşlar tarihi ve turistik mekanlara akın etti

Ramazan Bayramı’nı İstanbul’da geçiren vatandaşlar, Tarihi Yarımada’nın tarihi ve turistik mekanlarına akın etti.

Çiğdem Alyanak   | 06.06.2019
İstanbul'da vatandaşlar tarihi ve turistik mekanlara akın etti

İstanbul

İstanbul'da bayram yoğunluğu

İstanbul’un tarihi ve turistik mekanları başta olmak üzere, cazibe merkezi olan semtlerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşandı. Vapur kullanmak isteyen vatandaşlar, Eminönü’ndeki iskelelerde uzun kuyruklar oluşturdu. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )

İstanbul’un tarihi ve turistik mekanları başta olmak üzere, cazibe merkezi olan semtlerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Ayasofya Müzesi, Sultanahmet Camisi, Yerebatan Sarnıcı, Mısır Çarşısı, Kapalı Çarşı, Süleymaniye Camisi ve Yeni Cami’nin de yer aldığı Tarihi Yarımada, bayram süresince insan akınına uğradı.

Sultanahmet’ten Eminönü’ne yürüyen vatandaşlar, daha sonra Karaköy’e gitmek için Galata Köprüsü’nden geçti. 

Boğaz turuna katılmak isteyen vatandaşlar, Eminönü’ndeki iskelede uzun kuyruklar oluşturdu. Turlara katılan vatandaşlar, güzel havanın ve İstanbul’un eşsiz manzarasının keyfini çıkardı. 

İstanbul’un güzide ilçeleri arasında yer alan Adalar da vatandaşların bu bayramda akın ettiği yerlerin başında yer aldı.

Öte yandan, İstanbul’da günlük alış verişte en çok rağbet gören semtlerden olan Tahtakale, Mahmutpaşa ve Mercan, bayram dolayısıyla daha da hareketlendi.

Balat, Karaköy, Galata, Tophane, Moda, Ortaköy semtlerinde de bayram yoğunluğu yaşandı.

Tarihi Yarımada’ya olan ilgi dolayısıyla şehir içi trafikte ve toplu taşıma araçlarında da yoğunluk meydana geldi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran ve ABD savaşın eşiğinde mi?
Kazakistan tarihi seçime hazırlanıyor
AP seçimleri Almanya'da zihinlerdeki duvarı gösterdi
'Yüzyılın Anlaşması': Ekonomik yardım siyasi hedefleri gizliyor
İsrail’de seçimlerin yenilenmesi neye işaret ediyor?

Benzer haberler

Litvanya'daki Türk ve Tatar toplumu bayramlaşma etkinliğinde buluştu

Litvanya'daki Türk ve Tatar toplumu bayramlaşma etkinliğinde buluştu

Sırbistan'da geleneksel 'bayram sofrası' kuruldu

Bayram tatilini 'gökyüzüne dokunarak' geçiriyorlar

Güney Ege sahillerinde bayram yoğunluğu

Güney Ege sahillerinde bayram yoğunluğu
Amasra'ya bir günde nüfusunun 10 katı tatilci geldi

Amasra'ya bir günde nüfusunun 10 katı tatilci geldi
Mavi bayraklı plajlarda bayram tatili yoğunluğu

Mavi bayraklı plajlarda bayram tatili yoğunluğu