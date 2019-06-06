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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Arakanlı Müslümanlara bayram tebriği

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bangladeş'teki Türk Sahra Hastanesi'nde tedavi gören Arakanlı Müslümanlarla bayramlaştı.

Tevfik Durul   | 06.06.2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Arakanlı Müslümanlara bayram tebriği

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bangladeş'teki Türk Sahra Hastanesi'nde tedavi gören Arakanlı Müslümanları telefonla arayarak bayramlarını tebrik etti.

Çavuşoğlu, ülkenin Cox's Bazar bölgesinde bulunan hastanenin Başhekimi Dr. Metin Acıel'i görüntülü arayarak hastalarla bayramlaştı.

Türkiye'nin hiçbir zaman Arakanlı Müslümanları yalnız bırakmayacağını dile getiren Çavuşoğlu, "Arkadaşlarımız, Türk doktorları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığımız (AFAD) ve Kızılayımız her zaman yanınızda." dedi.

Çavuşoğlu, 5 yatan hasta ve onların yakınlarıyla bayramlaşmasının ardından Acıel'den hastaneye ilişkin bilgiler aldı.

Türk Sahra Hastanesi, 50 yataklı bölüm, 8 çadır ve bambudan yapılan kısımlardan oluşuyor.

Günde bin hastanın kabul edildiği hastanede, 3'ü Bangladeşli, 2'si Türk. 5 pratisyen hekim tarafından ön muayene ve tedavi hizmeti veriliyor.

Uzman doktor ihtiyacı olan hastaların, dahiliye, ortopedi, çocuk hastalıkları, çocuk cerrahisi ve genel cerrahi tedavileri için hastanede yatarak tedavi olmaları sağlanıyor.

Ücretsiz hizmet verilen hastanede, yaklaşık 20 personel çalışıyor.

Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın Aralık 2017'de Bangladeş'e yaptığı resmi ziyaret sırasında ilk kurulumu yapılan Türk Sahra Hastanesi, Şubat 2018'de dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un katıldığı törenle faaliyetlerine başlamıştı.

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