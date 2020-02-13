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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul'da "Atadan Toruna Tohum Seferberliği"nin tanıtım toplantısında konuşuyor.
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Tarım ve Orman Bakanlığı pilot ve makinist alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne sözleşmeli birer pilot ve uçak bakım kontrol makinisti alınacak.

Mustafa Çalkaya   | 13.02.2020
Tarım ve Orman Bakanlığı pilot ve makinist alacak

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 1 pilot ve 1 makinist alımı için başvurular OGM Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı Havacılık Şube Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla yapılacak.

Başvuru tarihleri 17-21 Şubat

Söz konusu başvurular 17 Şubat saat 09.00'dan 21 Şubat saat 16.00'ya kadar gerçekleştirilebilecek. Başvuruda bulunan adaylardan, ön değerlendirme sonucunda mülakata girmeye hak kazananlarwww.ogm.gov.tr internet adresinden duyurulacak.

Mülakat ise 2 Mart saat 10.00'da OGM'de yapılacak.



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