Tarım ve Orman Bakanlığı pilot ve makinist alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne sözleşmeli birer pilot ve uçak bakım kontrol makinisti alınacak.
Ankara
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 1 pilot ve 1 makinist alımı için başvurular OGM Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı Havacılık Şube Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla yapılacak.
Başvuru tarihleri 17-21 Şubat
Söz konusu başvurular 17 Şubat saat 09.00'dan 21 Şubat saat 16.00'ya kadar gerçekleştirilebilecek. Başvuruda bulunan adaylardan, ön değerlendirme sonucunda mülakata girmeye hak kazananlarwww.ogm.gov.tr internet adresinden duyurulacak.
Mülakat ise 2 Mart saat 10.00'da OGM'de yapılacak.
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