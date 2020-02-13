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Van'da yoğun kar nedeniyle kriz merkezi kuruldu

Van Valiliği, dünden bu yana etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları ve birçok yerleşim yerine ulaşımın sağlanamaması nedeniyle kriz masası kurdu.

Mesut Varol   | 13.02.2020
Van'da yoğun kar nedeniyle kriz merkezi kuruldu

Van

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentte yoğun kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında kriz merkezi kuruldu. Bu sayede il merkezi ve ilçelerde olası olaylar değerlendirilerek anında müdahale edilecek. 

Kriz merkezinde Büyükşehir, Tuşba, İpekyolu, Edremit belediye başkanlıkları, AFAD, UMKE, Jandarma, Karayolları, Emniyet Müdürlüğü ve VEDAŞ'tan temsilciler 24 saat görev yapacak. Vatandaşların mağduriyet yaşanmaması için asılsız ihbarda bulunmaması istendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, şunları kaydetti:

"Hayatı olumsuz yönde etkileyen yoğun kar sonrası kriz merkezi oluşturduk. Vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında trafiğe çıkmaması büyük önem arz ediyor. Çıkmak zorunda olan vatandaşlarımız, araçlarını kış şartlarına uygun hale getirsinler. Ayrıca, vatandaşlarımızın ulaşımda özel araçları yerine toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini istiyoruz. Özel durumu olan vatandaşlarımızın kriz merkezimize ulaşabilirler."

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