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Süryanilerden Türkiye'ye 'Güvenli Bölge' desteği

İstanbul Süryani Kadim Vakfı, "Türkiye'nin ABD ile beraber Fırat'ın doğusunda güvenlik gerekçesi ile yapılması planlanan harekatını destekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaan Bozdoğan   | 20.08.2019
Süryanilerden Türkiye'ye 'Güvenli Bölge' desteği

İstanbul

İstanbul Süryani Kadim Vakfı, Türkiye'nin ABD ile Suriye'nin kuzeyinde planladığı Güvenli Bölge'nin tesis edilmesine ilişkin harekatı desteklediğini açıkladı.

İstanbul Süryani Kadim Vakfı'nın twitter hesabından, terör örgütü PYD/YPG'nin Suriye'de etkin olduğu bölgelerde Süryanilere sistematik olarak baskı uyguladığı belirtildi.

Terör örgütünün Süryani gençleri zorla kaçırdığını, Süryani okullarını kapattığı ve Süryanilerin çoğunu Suriye'yi terk etmek zorunda bıraktığı vurgulanan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Daha önce birçok Süryani Sivil Toplum Örgütü bu durumu protesto eden bildiriler yayınlamış ve bu coğrafya ile bütünleşmiş olan kadim cemaatlerin, terör örgütlerinin insafına bırakılmaması gerektiğini açıklamışlardır. Bu bağlamda, Türkiye'nin ABD ile beraber Fırat'ın doğusunda güvenlik gerekçesi ile yapılması planlanan harekatını destekliyoruz. Bölgede yaşayan Hristiyan gurupların zarar görmemesi için gerekli tüm önlemlerin alınmasını istiyor ve uluslararası toplumu daha fazla sorumluluk almaya davet ediyoruz."

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