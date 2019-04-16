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Sürmenelilerden deniz kuvvetlerine sevgi seli

Karadeniz Uyum Harekatı görevinde bulunan TCG Turgutreis fırkateyni, Sürmene Çamburnu Limanı'nda 2 bin 151 kişi tarafından ziyaret edildi.

Ahmet Sertan Usul   | 16.04.2019
Sürmenelilerden deniz kuvvetlerine sevgi seli

Ankara

Karadeniz Uyum Harekatı görevinde bulunan TCG Turgutreis fırkateyni, Sürmene Çamburnu Limanı'nda 2 bin 151 vatandaş tarafından gezildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Karadeniz Uyum Harekatı görevinde bulunan TCG Turgutreis fırkateyninin 12-15 Nisan'da Sürmene Çamburnu Limanı'nı ziyaret ettiği belirtildi.

Paylaşımda, halkın ziyaretine açılan TCG Turgutreis fırkateynini 2 bin 151 kişi vatandaşın gezdiği bildirildi.

TCG Turgutreis Komutanı tarafından protokol ziyaretlerinin yapıldığı da belirtilen açıklamada, fırkateynin ziyaretin bitiminde Karadeniz Uyum Harekatı görevine devam etmek üzere limandan ayrıldığı aktarıldı.

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