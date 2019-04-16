Sürmenelilerden deniz kuvvetlerine sevgi seli
Karadeniz Uyum Harekatı görevinde bulunan TCG Turgutreis fırkateyni, Sürmene Çamburnu Limanı'nda 2 bin 151 kişi tarafından ziyaret edildi.
Ankara
Karadeniz Uyum Harekatı görevinde bulunan TCG Turgutreis fırkateyni, Sürmene Çamburnu Limanı'nda 2 bin 151 vatandaş tarafından gezildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Karadeniz Uyum Harekatı görevinde bulunan TCG Turgutreis fırkateyninin 12-15 Nisan'da Sürmene Çamburnu Limanı'nı ziyaret ettiği belirtildi.
Paylaşımda, halkın ziyaretine açılan TCG Turgutreis fırkateynini 2 bin 151 kişi vatandaşın gezdiği bildirildi.
TCG Turgutreis Komutanı tarafından protokol ziyaretlerinin yapıldığı da belirtilen açıklamada, fırkateynin ziyaretin bitiminde Karadeniz Uyum Harekatı görevine devam etmek üzere limandan ayrıldığı aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.