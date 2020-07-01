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Türkiye

Süphan Dağı zirvesine kar yağdı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında yer alan Türkiye'nin en büyük üçüncü dağı olan Süphan Dağı'nın zirvesine kar yağdı.

Mesut Varol,Necat Hazar   | 01.07.2020
Süphan Dağı zirvesine kar yağdı Fotoğraf: Mesut Varol / AA

Van

Bölgede son günlerde etkili olan sağanak, Adilcevaz ilçesindeki Süphan Dağı'nın zirvesinde yerini kar yağışına bıraktı.

4 bin 58 metre yüksekliğindeki dağın zirvesi yağan kar sonrası beyaza büründü.

Bölge halkı temmuz ayında kar yağmasına şaşırırken, fotoğrafseverler de yeşil ile beyazın buluştuğu bölgede fotoğraf çekti.

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