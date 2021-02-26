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Sungur Hava Savunma Sistemi testlerde hareketli hedefi vurdu

Sungur Hava Savunma Sistemi, yapılan testlerde hareketli hedeflere karşı etkinliğini ortaya koydu.

Göksel Yıldırım   | 26.02.2021
Sungur Hava Savunma Sistemi testlerde hareketli hedefi vurdu

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ROKETSAN firması tarafından geliştirilen sistemin testlerine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Demir, paylaşımında, "Sungur, azami menzil ve irtifada hareketli hedefe karşı yaptığı başarılı test atışıyla katmanlı hava savunmasındaki rolünü sağlamlaştırdı. ROKETSAN tarafından geliştirilen Sungur Hava Savunma Sistemi, portatif özelliğiyle kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek." ifadelerini kullandı.

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