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Sultanbeyli'deki cemevine saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sultanbeyli'deki Pir Sultan Cemevi'ne yapılan saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

Murat Kaya,Muhammed Enes Can   | 20.01.2020
Sultanbeyli'deki cemevine saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı

İstanbul

Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı araştırma yapılıyor.

Sultanbeyli'deki Pir Sultan Cemevi'ne gece girilip zarar verildiğine dair ihbar sonrası dün olay yerine giden emniyet görevlilerince tutanak tutulmuş, şüpheli veya şüphelilerce yerlere yazılar yazıldığı ve bağış kutusundaki paranın alındığı tespit edilmişti.

İstanbul Valiliği de olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

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