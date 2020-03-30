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Türkiye

Sultanbeyli'de 220 bin kaçak maske ele geçirildi

Sultanbeyli'de bir tekstil atölyesinde 220 bin kaçak maske ele geçirildi.

Hüseyin Bağış   | 30.03.2020
Sultanbeyli'de 220 bin kaçak maske ele geçirildi

İstanbul

Sultanbeyli İlçe Müdürlüğü ekipleri, Ahmet Yesevi Mahallesi Hızır Reis Caddesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde kaçak maske imalatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Zabıta ekipleriyle birlikte iş yerini denetledi.

Denetimde 150 bin kullanıma hazır maske ile 70 bin dikime hazır toplam 220 bin maske ele geçirildi.

Kaçak maske üretimi yapan ruhsatsız iş yeri Zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

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