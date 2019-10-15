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Sosyal medyadan terör propagandasına 5 tutuklama

İstanbul’da sosyal medyadan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İlyas Kaçar   | 15.10.2019
Sosyal medyadan terör propagandasına 5 tutuklama

İstanbul

İstanbul’da, sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, sosyal medya paylaşımlarında Barış Pınarı Harekatı'nı protesto adı altında terör propagandası yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye’nin kuzeyinde faaliyet gösteren PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün sözde hakimiyetine son vermek ve güvenli bölge temin etmek amacıyla 9 Ekim'de operasyon başlatıldığı ifade edilen açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sivillerin hedef alındığına yönelik gerçek dışı içeriklerle terör örgütü propagandası yaptıkları değerlendirilen 6 şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’inin tutuklandığı, birinin de ifadesinin alınarak savcılıkça serbest bırakıldığı kaydedildi.

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