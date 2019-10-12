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Türkiye

Sosyal medyada terör örgütü propagandasına tutuklama

Siirt'te, sosyal paylaşım sitesinde terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Fecri Barlık   | 12.10.2019
Sosyal medyada terör örgütü propagandasına tutuklama

Siirt

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK lehine paylaşımlarda bulunarak, propaganda yaptığı ileri sürülen H.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kurtalan ilçesindeki bir adrese operasyon düzenlenen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Kurtalan Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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