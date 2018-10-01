Sosyal medya fenomenlerine uyuşturucu operasyonu

İstanbul merkezli operasyonda, uyuşturucu kullanımını özendirici paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla "Pucca" takma adını kullanan köşe yazarı P.K, şarkıcı Ş.K.O. ve B.A. ile YouTuber A.M.A. gözaltına alındı.

İSTANBUL

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda, "uyuşturucuyu madde veya uyuşturucu madde kullanımını alenen özendirme" amaçlı sosyal medya içeriği paylaştıkları iddia edilen sosyal medya fenomenlerine yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen "Narkonet-2" adlı operasyonda, "Pucca" takma adını kullanan köşe yazarı P.K, rap türü şarkı söyleyen ve "Şam" lakabıyla bilinen Ş.K.O, "Burry" takma adını kullanan şarkıcı B.A. ve youtuber A.M.A. gözaltına alındı.

Operasyonda, kullanıma hazır bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Muhabir: Arif Yakıcı