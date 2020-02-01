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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara’da açıklamalarda bulunuyor.
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Son bir haftada 653 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığınca, son bir haftada 653 düzensiz göçmenin yakalandığı ve bir göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 01.02.2020
Son bir haftada 653 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara

Sahil Güvenlik Komutanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında 24-30 Ocak tarihlerinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, son bir haftadaki 18 olayda toplam 653 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısının yakalandığı, bir düzensiz göçmenin de cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

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