AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Genel İstişare ve Değerlendirme Oturumu yapıldı AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Genel İstişare ve Değerlendirme Oturumu düzenlendi.