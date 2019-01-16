Soğuktan bitkin düşen atmaca koruma altına alındı

Fotoğraf: AA/Yalçın Çelen

BARTIN

Bartın'daki Atılım Küçük Sanayi Sitesinde yerde hareketsiz şekilde duran atmacayı gören esnaf, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne haber verdi.

Müdürlük yetkililerince alınan ve uçamayan atmaca, tedavisi için veterinere götürüldü. Soğuktan bitkin düştüğü belirlenen atmaca, tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Veteriner hekim Tolga Kandıralı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atmacanın soğuktan bitkin düştüğünü söyledi.

Atmacaya gerekli vitaminlerin verildiğini aktaran Kandıralı, "Atmaca soğuk ve aç kalmaya bağlı olarak halsiz kalmış şekilde kliniğimize getirildi. Gerekli tedavileri tamamlandıktan sonra doğal ortamına bırakılacak." diye konuştu.

Muhabir: Yalçın Çelen