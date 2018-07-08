Suriyeli Musa Türkiye'de şifa bulacak

KİLİS

Sarhan'ın yaklaşık bir yıl önce yaşadıkları çadırda, ocağın patlaması sonucu çıkan yangında yüzü ile vücudunun büyük kısmı yandı.

Bab'taki hastaneye kaldırılan küçük çocuk, burada bir süre tedavi görmesine rağmen imkanların kısıtlı olması dolayısıyla iyileşemedi.

Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği (İDEA) yetkilileri, Yeryüzü Doktorları Derneğinin Soran'daki sağlık ocağında karşılaştığı Sarhan için devreye girdi.

İDEA yetkilileri, Kilis Valiliğinin desteğiyle küçük çocuk ile annesini Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirdi.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi edilecek olan Musa ve annesi Konya'ya gönderildi.

Anne Hatun el Sarhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun bir yıl önce çadırda çıkan yangında yaralandığını söyledi.

Oğlunu Suriye'de tedavi ettirmeye çalıştıklarını ancak imkanların kısıtlı olması nedeniyle iyileşemediğini anlatan Sarhan, "Orada imkanlar olmadığı için hiçbir şey yapamadık. Sonra sağlık ocağında bizi buldular ve yardım etmek için çabaladılar. Şimdi Türkiye’deyiz, inşallah oğlum düzelecek. Türkiye devletine çok teşekkür ederim." dedi.

Muhabir: Abdulkadir Hüseyin Yıldırım



