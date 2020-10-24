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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD İl Müdürlüğü Hasdal Yerleşkesi’nde düzenlenen AFAD Türkiye Acil Müdahale Planı çerçevesinde oluşturulan Çalışma Grupları toplantısında konuşuyor.
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Türkiye

Sivas'ta işçi servisi devrildi: 26 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 26 kişi yaralandı.

İbrahim Özel,Faruk Kara   | 24.10.2020
Sivas'ta işçi servisi devrildi: 26 yaralı Fotoğraf: İbrahim Özel / AA

Sivas

Murat Ergin idaresindeki 34 VH 8287 plakalı işçi servisi, Sivas-Erzincan kara yolu Şarköy yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada, midibüste bulunan 26 kişi yaralandı.

Suşehri ve Zara ilçelerindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 6'sı Sivas'a sevk edildi.

İşçilerin, Sivas-Erzincan kara yolunda yapımı devam eden tünel inşatında çalıştıkları öğrenildi.

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