Şişli Belediyesindeki bazı işçilerin, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları iş bırakma eylemi sürüyor.

Şişli Belediyesi'nde iş bırakma eylemi

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası İstanbul 3 No'lu Şube Başkanı Zeynel Yiğit, belediye binası önünde bekleyen işçiler adına yaptığı açıklamada, 19 aydır düzenli olarak maaş alamadıklarını ve bu yüzden çok masum, demokratik ve anayasal haklarını kullanarak iki gündür iş bırakma eylemi yaptıklarını söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'ya seslenen Yiğit, şu iddialarda bulundu:

"Bizler 19 aydır düzenli maaş alamıyoruz, maaşlarımız 20 gün, 25 gün, 1 ay gerilerden geliyor. Bu ay da cuma günü olunca iki maaşımız içeride olacak. Bu ülkede demokrasiye inanıyorsak, özgürlüklere inanıyorsak özellikle siz söylüyorsunuz, temiz siyaset yapmak istediğinizi söylüyorsunuz, eğer temiz siyasete inanıyorsunuz, buradaki bu kadar işçi arkadaşın göstermiş olduğu bu demokratik tepkiden niye rahatsız oluyorsun, niye bizi siyasete çekiyorsun, niye bize baskı uyguluyorsun, niye bize şantaj yapmaya çalışıyorsun? Belki görevimizi başka türlü sonlandırabilirsin Sayın Milletvekili ama şunu bil direnişimizi bitiremeyeceksin. Ne zamana kadar biliyor musun, bu işçilerin maaşlarını gününde yatırana kadar."

Yiğit, Genel-İş Sendikası genel merkez yöneticilerinin İstanbul'a geleceğini dile getirdi.

Bu yöneticilerin belki grevi sonlandırabileceğini ifade eden Yiğit, şöyle devam etti:

"Bu akşamdan itibaren ben size deklare etmeyeceğim. Genel merkez yöneticileri size deklare edebilirler. Ben artık bugün Zeynel arkadaşınız olarak burada onurumuz için süresiz açlık grevine başlayacağım. Hem bu anti-demokratik uygulamaları yapanlara karşı onurumuzu çiğnetmeyeceğiz hem de Aykut Erdoğdu, biz sana onurumuzu çiğnetmeyeceğiz. Biz bugünden itibaren, bu saatten itibaren ben Zeynel olarak açlık grevine başlayacağım. İşçi arkadaşlarımızın maaşları gününde ödenene kadar açlık grevi yapacağım."

Yiğit, Şişli halkından çöpleri toplayamadıkları için özür dileyerek, şunları kaydetti:

"Ama bu özür bize düşmez. Bu özür Sayın Vekilime düşer. Şunu demeli, 'Şişli halkı, sizden özür dilerim. Cumhuriyet Halk Partisi belediyesinde böyle durumlar olduğu ve bizler de buna müdahale edemediğimiz için bu duruma düştüğünüz için sizden özür dilerim.' Ama Sayın Vekilim sizin adınıza da biz işçiler olarak Şişli halkından özür dileriz, onları mağdur ettiğimiz için. Ama biz de mağdur olduk. Aylıklarımızı alamadığımız için kiralarımızı ödeyemedik, banka kredilerimizi ödeyemedik, çocuklarımıza süt götüremedik."