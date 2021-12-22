Dolar
12.54
Euro
14.20
Altın
1,790.64
ETH/USDT
4,023.90
BTC/USDT
49,062.00
BIST 100
1,823.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış,TURKOVAC’a acil kullanım onayı alınmasıyla ilgili açıklama yapıyor
logo
Gündem

Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemini sürdürdü

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

İbrahim Yaldız, Sabri Yıldırım   | 22.12.2021
Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemini sürdürdü Fotoğraf: İbrahim Yaldız / AA

Muş

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi bu hafta da sürdürdü.

HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, HDP aleyhine slogan attı, tepkilerini dile getirdi.

1995 yılında Sivas'ın Zara ilçesinde terör örgütü PKK'ın saldırısı sonucu şehit edilen Astsubay Kıdemli Üstçavuş Murat Namdar'ın Bursa'da yaşayan eşi Yıldız Namdar, Muşlu annelere ay yıldızlı eşarp gönderdi.

Anne Ayten Koçhan, gazetecilere, 24 aile ile HDP önünde eylemlerine devam ettiklerini söyledi.

Koçhan, şöyle konuştu:

"Oğlum beni görüyor, duyuyorsan dön gel yavrum. Yolunuz yol değil. Burada hava soğuk ama yine de nöbet tutacağız. Siz gelene kadar biz buradayız. Bayrak bayrağın üstüne olmaz, hükümet hükümetin üstüne olmaz. Onlar sizi kandırıyorlar. Dönün gelin devletinize teslim olun. Kar, kış demeden oğlum gelene kadar burada oturup bekleyeceğim. Dağda bir çocuk kalmayana kadar burada eyleme devam edeceğiz."

"Kardeşimi HDP götürüp PKK'ya sattı"

Kardeşi Atilla Özcan için eylem yapan Ümit Özcan ise eylemde sonuna kadar kararlı olduklarını ifade etti.

Yaz kış demeden eylemlerini sürdüreceklerini ifade eden Özcan, şöyle konuştu:

"Kardeşimi HDP götürüp PKK'ya sattı. Kardeşimi HDP'den istiyorum. Kardeşim gelene kadar bu eyleme devam edeceğiz. Biz bu eyleme devam edeceğiz ve anneler kazanacak. Bu anneler ne yaptı ki bu kışta, bu soğukta binanın önünde oturuyor. Sözde Kürt davası, Kürt sorunu diyorlar bir gün olsun bizi Mecliste konuşmadılar. Allah Cumhurbaşkanımızdan, Süleyman Soylu'dan razı olsun. Her gün bizi dile getiriyorlar. Biz bu eyleme Allah'ın izniyle devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avustralyalı araştırmacılar Heparin'in Kovid-19'a karşı etkisini test ediyor
Sağlık Bakanı Koca: Salgında kontrollü seyir devam ediyor
İsrail, 60 yaş üstü vatandaşlarına 4’üncü doz Kovid-19 aşısı yapılması kararı aldı
Fransa'da Kovid-19 salgınında en yüksek vaka artışı kaydedildi
Avustralya’da günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk defa 5 bini aştı

Benzer haberler

Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemini sürdürdü

Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemini sürdürdü

Muş'ta taksiciler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Muş Valisi İlker Gündüzöz, oyunu 'Engelli basketbolcunun sevinci' başlıklı fotoğrafa verdi

Muş'ta besiciler hayvanlarını, kar örtüsü üzerinde besliyor

Muş'ta besiciler hayvanlarını, kar örtüsü üzerinde besliyor
Muş'ta yüksek rakımlı köylerdeki bazı evler kar altında kaldı

Muş'ta yüksek rakımlı köylerdeki bazı evler kar altında kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kusursuz kulak' Bager'in piyano hayalini gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kusursuz kulak' Bager'in piyano hayalini gerçekleştirdi