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İçişleri Bakanı Soylu konuşuyor
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Türkiye

Bakan Akar emekli uzmanlarla bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Emekli Uzmanlar Derneği Genel Başkanı Esef Merdoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.

Sarp Özer  | 26.02.2019
Bakan Akar emekli uzmanlarla bir araya geldi

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Emekli Uzmanlar Derneği Genel Başkanı Esef Merdoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. 

Dernek üyelerinin taleplerini dinleyen Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm fertlerinin bir bütün olarak fedakarca görev yaptığını vurguladı. Ülke güvenliğinin sağlanmasının önemine değinen Akar, "82 milyonun, gelecek nesillerimizin güvenliği, vatan topraklarının bütünlüğü Mehmetçik'in yapacağı önemli vazifeye bağlı." diye konuştu.

Mehmetçik'in, gece gündüz, yağmur çamur demeden görevini fedakarca yaptığını yineleyen Akar, "Hiçbir zaman arkamıza yaslanıp 'Bu iş bitti, gel keyfim gel' diyemeyiz. Diken üzerinde olmamız, dikkatli olmamız lazım. Niye? Vatanımızın birliği, bütünlüğü, beraberliği, geleceği, refahı, bekası için. Ne zaman ne olacağı belli değil. Düşman uyumuyor. Buna karşı gücümüzü kuvvetimizi artırmak için aynı esaslar kapsamında çalışmalarımızı yapmamız gerekir." ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin tarihe geçecek fedakarlıklar yaptığını vurgulayan Akar, şu örnekleri verdi:

"Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanarak, Hatay'da tedavi görenlerden 70'e yakın arkadaşımız, doktorlardan aldıkları istirahati kabul etmedi. 'Arkadaşlarımız orada savaşırken biz istirahat edemeyiz' diyerek tekrar görev yerlerine döndüler. İkiyaka Dağları'ndaki soğuktan dolayı belli aralıklarla personeli değiştiriyoruz. Oradaki binbaşı arkadaş telsizde 'Beni değiştirmeyin' diye ağladı. 'Burada bir şehit verdik onun intikamını almadan dönmek istemiyorum' dedi. Böyle bir milletin, ordunun, anlayışın mensubuyuz."

Akar, TSK personelinin fedakarca çalışmasının maddi karşılığının olmadığını belirterek, Mehmetçik'in vatan, millet aşkıyla hareket ettiğini söyledi.

Bakan Akar, uzmanların özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik yapılan çalışmaları da anlattı.

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